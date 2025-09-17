La Fifa rivede le soste Nazionali: pausa unica tra settembre e ottobre

Dopo il Mondiale 2026 cambierà il calendario delle soste per le partite delle Nazionali, con l'accorpamento delle gare di settembre e ottobre in un'unica pausa, lunga tre settimane. Lo ha deciso la Fifa, annunciando che la variazione sarà un esperimento di almeno quattro anni, fino al Mondiale 2030, per ridurre i viaggi che i calciatori devono fare per partecipare alle partite con le rispettive Nazionali e permettere ai commissari tecnici di lavorare più a lungo con le proprie rose.

Nel 2026, la sosta di fine estate – inizio autunno durerà dal 21 settembre al 6 ottobre, con le Nazionali che giocheranno quattro partite. Questo varrà per tutti i campionati, compreso quello sammarinese, che dovranno adeguare il proprio calendario di conseguenza. Resta invariata la pausa di novembre, in programma dal 9 al 17 per la prossima stagione, con due gare.

Nell'annata in corso, prima del Mondiale di Messico, Canada e Stati Uniti, ci saranno altre tre soste: dal 6 al 14 ottobre, dal 10 al 18 novembre e dal 23 al 31 marzo, per le qualificazioni al torneo, con un'ultima finestra, dall'1 al 9 giugno, dedicata alle amichevoli internazionali per le squadre che parteciperanno alla Coppa del Mondo, prevista dall'11 giugno al 19 luglio.







