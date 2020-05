La Figc ha consegnato a Spadafora il protocollo aggiornato

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha ricevuto dal Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, la versione aggiornata del Protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e alla luce dei rilievi formulati dalla Lega Serie A. “In spirito di piena collaborazione - si legge in una nota - il Ministro ha dato immediato mandato ai propri uffici per procedere ad una analisi delle novità introdotte nel documento. così da inviarlo subito all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico"