La Figc pubblica le linee guida per organizzare le partite

In attesa della pubblicazione ufficiale del nuovo calendario del campionato di Serie A con i relativi orari, la Federcalcio ha reso noto le indicazioni per l'organizzazione delle patite di calcio professionistiche. Il documento di 40 pagine contiene le linee guida per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare a porte chiuse "finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19". Vengono anche individuate le azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza di calciatori, staff, arbitri e addetti ai lavori; le categorie dei soggetti ammessi all'organizzazione di gare in modalità a porte chiuse; i percorsi di accesso alle zone di attività; le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva degli incontri.