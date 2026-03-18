FUTSAL La Final Four di Futsal Champions League a Pesaro Sorteggiate le semifinali che si giocheranno alla Vitrifigo Arena il prossimo 8 maggio. Finalissima il 10 maggio.

Pesaro punto di riferimento del futsal con il più grande evento continentale per club. La finale della Uefa Futsal Champions League, che lo scorso agosto ha visto ai blocchi di partenza anche il Murata campione di San Marino, è giunta al suo atto conclusivo. L'appuntamento è con le semifinali per 18 maggio e la finalissima il 10 maggio. La final four si giocherà alla Vitrifigo Arena, che per l'occasione diventerà Pesaro Futsal Arena.

"Ci sentiamo casa, - ha detto Stefano Castiglia Presidente Divisione Calcio a 5 - qui ogni volta che torniamo è veramente una bellissima sensazione, strutturalmente troviamo un palasport che è invidiato da tutta Europa e quindi, spinta da tutte queste sinergie, in più una regione che ha fortemente voluto questo evento, fa sì che torniamo dove si è stato bene".

La Champions League del futsal compie 25 anni e per le nozze d'argento arriverà in Italia e nelle Marche.



"È per noi un grandissimo onore - ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli - una grandissima responsabilità e una straordinaria opportunità, perché saremo la capitale, Pesaro sarà la capitale del Futsal dall'8 al 10 maggio del 2026. Credo che sarà un evento che resterà nella storia di questa città, dell'Italia ma anche della nostra regione".

Alla Sala Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino, la cerimonia del sorteggio, a cui ha partecipato Stefano Mammarella in qualità di ambassador della competizione. All'ex portiere di Montesilvano il compito di sorteggiare le semifinali. Nella prima la sfida sarà tra gli spagnoli del Cartagena Costa Cálida e i portoghesi dello Sporting. Nella seconda partita saranno i francesi Etoile Lavalloise a giocarsela contro gli spagnoli del Palma. Squadra da battere proprio il Palma, detentore del trofeo e vincitore delle ultime tre edizioni.



"Non torniamo in Italia con un torneo Futsal dal 2003, - ha ricordato Laurent Morel UEFA Head of Futsal Competitions - quindi è vero che l'attesa è stata troppo lunga, abbiamo potuto scegliere Pesaro per questo evento, siamo molto felici di ritornare e sicuramente, come nel 2003 a Caserta, sarà un evento molto popolare".

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