Adesso è ufficiale la finale di Champions League si giocherà allo stadio Do Dragao per permettere a 6mila tifosi del Manchester City e del Chelsea di seguire la partita in tribuna. Per il secondo anno consecutivo dunque c'è un cambio in corso di stagione per la sede della finale di Champions che si doveva tenere a Istanbul. Per il secondo anno sarà il Portogallo ad ospitare l'ultimo atto di Champions League, lo scorso anno a Lisbona, quest'anno sabato 29 maggio a Oporto.