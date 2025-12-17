CONFERENCE LEAGUE La Fiorentina a Losanna per evitare i playoff di Conference League Si chiude stasera il girone della terza competizione europea, che ha solo sei gare. I viola, ultimi in campionato, cercano rifugio nelle partite internazionali

Nell'annata terribile della Fiorentina c'è un dato che fa riflettere, ma anche sperare la squadra di Vanoli: dalla stagione 2022-23 a oggi, i viola sono dodicesimi in Europa per punti Uefa conquistati. Tra le italiane, più di loro ne ha ottenuti solo l'Inter. Perciò, se nell'ultimo quadriennio europeo solo 11 squadre hanno fatto meglio della Fiorentina, ma al momento in Italia tutte e 19 le avversarie le stanno sopra, l'unico modo che i viola abbiano per cercare energie è sfruttare il lato positivo di questo paradosso e rituffarsi nell'avventura internazionale.

Un braccio teso lo offre loro la Conference League, che anticipa Champions ed Europa League e chiuderà il girone unico con le gare del 18 dicembre. I viola sono già sicuri del passaggio del turno, ma avranno un'ultima occasione per provare a evitare i playoff, a Losanna. Già certo di schivarli è solo lo Strasburgo, primo con 13 punti su 15, mentre la Fiorentina è 11^, una delle cinque squadre a nove punti che scalpitano per entrare tra le migliori otto.

A scalare la classifica ci proverà anche il Losanna, che di punti ne ha otto, in una graduatoria cortissima, in quanto il girone prevede solamente sei turni. In Svizzera ci saranno tutti tranne Gosens e la gara non dovrebbe essere un'ultima spiaggia per Vanoli – eventualmente rappresentata dalla prossima sfida di campionato, a Udine –, ma di sicuro sarà un altro banco di prova e un'ulteriore occasione per ridare slancio a una stagione cominciata male e, per ora, proseguita peggio.

