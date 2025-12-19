CONFERENCE LEAGUE La Fiorentina cade anche contro il Losanna e va ai play-off di Conference

Prosegue la crisi apparentemente senza fine per la Fiorentina, battuta nell'ultima giornata di Conference League anche dal Losanna. Termina 1-0 in favore degli svizzeri e la Viola, che chiude il maxi-girone al 15° posto con sole 3 vittorie, sarà costretta a passare dai play-off. Avversaria degli uomini di Vanoli una tra i polacchi dello Jagiellonia e i ciprioti dell'Omonia Nicosia, da scoprire nel sorteggio in programma il prossimo 16 gennaio.

