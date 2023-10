SERIE A La Fiorentina sbanca il “Maradona”, 3-1 contro il Napoli

Nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A la Fiorentina sbanca lo stadio Maradona battendo 3-1 il Napoli al termine di una splendida prova. I viola, passati in vantaggio nel primo tempo con Brekalo, subiscono il pari su rigore siglato da Osimhen. Ma nella ripresa raddoppiano con Bonaventura – già quarto gol per il centrocampista in campionato – e chiudono i conti nel finale con Nico Gonzalez. Con questo successo la Fiorentina supera il Napoli e raggiunge la Juve al terzo posto a 17 punti, 3 in più dei partenopei. Per la squadra di Garcia è la seconda sconfitta in casa. “La cosa che non va bene è essere così poco aggressivi sulla fase difensiva”, ha dichiarato il tecnico spagnolo. “Il gol del pareggio avrebbe potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire”, ha invece affermato l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sottolineando la personalità della sua squadra.

