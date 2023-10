SERIE A La Fiorentina travolge il Cagliari

Battendo il Cagliari 3-0 la Fiorentina agguanta in classifica Juventus e Napoli a quota 14, al terzo posto. È stato tutto facile per la squadra viola che davanti al ct della Nazionale Luciano Spalletti ha praticamente chiuso la pratica nel primo tempo con la rete in apertura del solito Nico Gonzalez e poco dopo l'autogol di Dossena su tiro di Kayode, mentre il tris è arrivato nell'ultimo minuto di recupero con Nzola, al suo primo centro in maglia viola.

