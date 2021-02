CAMPIONATO La Fiorita riparte dal tris al Cosmos: 3-0, tre marcatori diversi Riparte il campionato sammarinese e La Fiorita infila la sesta vittoria consecutiva. Nel primo tempo segnano Guidi ed Errico (su calcio di rigore), nella ripresa Rinaldi completa l'opera.

Da un 3-0 ad un altro 3-0. Passano 4 mesi ma La Fiorita non cambia la propria abitudine: solidità in difesa, cinismo in attacco. Dopo il Faetano ad ottobre, questa volta è il Cosmos a fare da “sparring partner”. Passano solo 40 secondi: Gasperoni mette in mezzo, la difesa non riesce ad allontanare e Tommaso Guidi ribadisce in rete portando avanti Montegiardino. Sembra una partita a senso unico ma i gialloverdi non ci stanno: la punizione di Mema deviata dalla barriera diventa un assist per capitan Zaghini che sfiora la traversa da ottima posizione. La Fiorita fiuta il pericolo e torna a spingere: Errico calcia ma viene trattenuto da un difensore. Per il direttore di gara nessun dubbio, lo stesso Errico va sul dischetto. Gregori intuisce ma non basta, dopo 9 minuti è già 2-0. I ritmi calano, i gialloblu sfiorano il tris con uno scatenato Guidi che approfitta dell'errore di Lusini, se la porta sul destro e spara. Gregori si rende protagonista di una bella parata, e non sarà la prima.

Nella ripresa si riparte dall'estremo difensore del Cosmos, bravo ad alzare sopra la traversa il colpo di testa a botta sicura di Pieri. Poi sale in cattedra Danilo Rinaldi: il 16 fa tutto alla perfezione, salta Gregori ma a porta vuota non inquadra lo specchio. Poco cambia: ai -10 ennesimo contropiede de La Fiorita, Guidi cerca di imitare il suo capitano ma Gregori gli esce bene sui piedi. La sfera rimane lì, lo stesso Guidi serve Rinaldi che questa volta non sbaglia e cala il tris. Gregori torna ad essere superlativo sul piattone di Mularoni mentre, in pieno recupero, sarebbe poker gialloblu e doppietta personale di Errico ma – sulla traversa da 0 metri – il tap-in è con il braccio e non vale. E' 3-0, La Fiorita prosegue nella propria marcia a punteggio pieno: 18 punti, 6 vittorie in altrettante partite.

