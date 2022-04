CAMPIONATO SAMMARINESE La Folgore alla ricerca della seconda Coppa Titano della storia Unica vittoria del Club di Falciano in questa competizione nel 2015

Il rassicurante 2-0 dell'andata viene gestito bene dalla Folgore a cui basta il pareggio per centrare la finalissima di Coppa Titano. Ma andiamo con ordine. Il club di Falciano mette una seria ipoteca sulla finalissima quando dopo soli 14 minuti trova il goal del vantaggio con Sottile che realizza con un colpo di testa. Il Domagnano non sta a guardare e reagisce subito trovando il pareggio dopo soli 4 minuti con la combinazione Ceccaroli – Angelini. Il pari restituisce speranze di rincorsa ai giallorossi ma rischiano quando l'ex Murata, Fedeli, costruisce e poi va a concludere trovando Colonna attento.

Nella ripresa è il Domagnano ci riprova con Ceccaroli, ma il suo tiro si spegne a lato. Poi sono della Folgore le migliori occasioni per chiudere definitivamente i giochi con Pasini, Nucci, e soprattutto con Fedeli ma il il goal del 2-1 non arriva a causa di un pizzico di imprecisione. Nel finale Mezzavillani scende sulla sinistra e serve Angelini che non trova la doppietta personale. La doppia ammonizione costringe Pasini alla doccia anticipata, Folgore che resta anche in 10 per almeno 20 minuti recupero compreso, ma il risultato non cambierà più. Finisce 1-1 tra Folgore e Domagnano saranno i giallo/rosso/neri a contendere al Tre Fiori il trofeo di calcio più antico della Repubblica.

