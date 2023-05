SERIE C La formula dei play off di serie C funziona. Stadi sempre pieni e grande entusiasmo Mercoledi il ritorno dei quarti di finale che decideranno le quattro semifinaliste

Il calcio è uno dei pochi sport dove non c'è mai nulla di scontato, ma dando un'occhiata ai risultati maturati all'andata dei quarti di finale dei play off di Serie C, ultimo turno con il fattore classifica, solo il Pordenone ha un piede e mezzo in semifinale. La squadra di Mimmo Di Carlo è andata a vincere a Lecco con un calcio di rigore realizzato da Burrrai nel finale. Un risultato che unito alla migliore classifica permette ai friulani di accedere alla semifinale anche perdendo in casa con un gol di scarto.

Per il Lecco ci vorrà l'impresa. Vincere con almeno due gol per oltrepassare il limite. Cosa che ad esempio ha fatto il Foggia. Quella “remontada” storica con l'Audace Cerignola ha riempito di entusiasmo il serbatoio della squadra di Delio Rossi e gli effetti si sono visti con la favorita Crotone, battuta per 1-0. A Crotone sarà una bolgia con la squadra di Zauli chiamata a sfruttare il fattore classifica che significa vincere con qualsiasi risultato ma vincere. Tutti gli altri risultati premiano i rossoneri. La situazione del Crotone è identica a quella della Virtus Entella.

Il Pescara di Zeman nonostante l'inferiorità numerica ha saputo rialzarsi dello svantaggio iniziale e rispondere con un sorpasso preziosissimo ottenuto in uno stadio Adriatico strapieno. A Chiavari non ci sarà Lescano, assenza importante per i biancoazzurri. Benino il Cesena. La squadra di Toscano a Vicenza ha fatto il compitino, strappando uno 0-0 che permette ai bianconeri di tenersi il due su tre al Manuzzi che mercoledì farà registrare il solito magnifico colpo d'occhio. Rientra Simone Corazza è questa è una grande notizia per i tifosi bianconeri. I giovanissimi gemelli Sphendi restano e sono una grandissima risorsa ma a Vicenza hanno sprecato molto e in questo genere di partite non puoi permettertelo. Una certezza assoluta questo modello di play off. Garanzia di spettacolo in campo e sugli spalti.

