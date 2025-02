NATIONS LEAGUE FEMMINILE La Francia parte bene nella Nations League femminile: 1-0 alla Norvegia E' iniziata la Nations League femminile. Parte forte l'Italia che, nel gruppo 4, supera 1-0 il Galles con la rete di Barbara Bonansea. Con lo stesso risultato la Francia batte la Norvegia nel gruppo 2: decide Katoto nella ripresa.

Dopo il ko in finale contro la Spagna nell'ultima edizione, la Francia va a caccia del riscatto in Nations League. E l'inizio è dei migliori: le ragazze allenate dal CT Laurent Bonadei superano 1-0 la Norvegia nella prima giornata della Lega A. Il primo tempo è di marca scandinavo: viene annullata una rete a Graham Hansen per il netto fuorigioco di Hegerberg. Poi la stessa Hansen, stella del Barcellona femminile, centra una clamorosa traversa da oltre 30 metri con Peyraud-Magnin immobile.

La svolta, in casa francese, si chiama Marie-Antoniette Katoto: l'attaccante del PSG entra nella ripresa al posto di una spenta Malard e cambia la partita, realizzando il gol vittoria. Prima però c'è la bella discesa di Baltimore a destra, con Fiskerstrand che tiene in due tempi il mancino insidioso dell'esterno del Chelsea. Il match si sblocca al 73': corner tagliato di Bacha e deviazione vincente con il petto di Katoto che anticipa difensore e portiere. La Francia va avanti e i 15000 del “Municipal” di Tolosa fanno festa. Le transalpine volano in testa al girone, approfittando dello 0-0 tra Svizzera e Islanda nell'altra sfida del Gruppo 2.

