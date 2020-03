CALCIO FEMMINILE La Francia supera il Brasile: è suo il "Tournoi de France" Con una giornata d'anticipo la Nazionale femminile francese vince il Torneo di Francia. Battuto 1-0 il Brasile con la rete nel secondo tempo di Gauvin.

17000 spettatori a Valenciennes, il calcio femminile in Francia continua a crescere e lo fa in maniera vertiginosa. Merito anche dei grandi risultati ottenuti dalla Nazionale, come i quarti di finale al recente mondiale giocato proprio in casa. E - sempre in terra transalpina - si è svolta la prima edizione del Tournoi de France, una manifestazione ad inviti con la partecipazione di Olanda, Canada e Brasile oltre alla stessa Francia. Il match più atteso è stato sicuramente quello tra le Bleus e le verdeoro che regala emozioni nel corso dei secondi 45 minuti, tra cui il gol-partita: Valerie Gauvin stacca alla perfezione, Barbara non trattiene il colpo di testa e la Francia passa in vantaggio al 55' con il centro dell'attaccante del Montpellier. 60 secondi dopo le ragazze di Diacre potrebbero chiudere definitivamente i conti: Majri aggancia e prende la mira, mancino preciso che si stampa sul palo interno, salvando Barbara e Brasile. Che hanno l'occasione del pareggio ai -20: verticalizzazione per la neo-entrata Duda che anticipa Magnin in uscita ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. E allora torna in avanti la Francia: Perisset dal limite, Barbara blocca. Stesso identico risultato dall'altra parte con Magnin che disinnesca il calcio di punizione delle avversarie. Con una giornata d'anticipo le transalpine si portano a casa il Trofeo, solo per lo spettacolo le ultime due sfide: Canada – Brasile, Francia – Olanda.



