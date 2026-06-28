CALCIO La frase di Boranga, l'ironia di Pecci e la festa granata: un aneddoto da scudetto Tra i protagonisti del Premio Bellaria anche l'ex centrocampista del Torino e l'ex portiere del Cesena che tra ricordi e aneddoti hanno animato la serata.

Interpreti di un calcio romantico che oggi sopravvive soprattutto nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di viverlo o seguirlo, Eraldo Pecci e Lamberto Boranga sono stati tra i protagonisti del Premio Bellaria-Igea Marina. L'occasione ha permesso di ritrovare i due ex calciatori a cinquant'anni da quel Torino-Cesena del 1976 che, all'ultima giornata di campionato, consegnò lo scudetto ai granata e la storica qualificazione alla Coppa UEFA ai romagnoli. Una sfida terminata 1-1, che Pecci e Boranga ricordano ancora oggi con il sorriso grazie a un simpatico aneddoto.

Nel video le interviste con Eraldo Pecci e Lamberto Boranga

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