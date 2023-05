SERIE C La Gelbison passa al 93°, Tumminello stende il Messina L'1-0 inverte le posizioni nel playout: i siciliani, meglio piazzati in campionato, si salveranno solo vincendo il ritorno casalingo, a prescindere dal punteggio.

La Gelbison ci prova e riprova e infine la spunta al 93°, quando Tumminello scarica in rete l'1-0 sul Messina, invertendo le posizioni all'interno del playout: in vista del ritorno ora sono i campani ad avere a disposizione due risultati su tre, viceversa i giallorossi dello stretto, per non finire in D, saranno costretti alla vittoria casalinga, con qualunque punteggio.

Primo tempo a trazione Gelbison ma senza particolari sussulti, se non al minuto 22: Fumagalli va per rilanciare ma tentenna sulla pressione di Infantino e nel perdere l'attimo finisce col toccare il pallone di mano appena fuori area. Punizione rossoblu dal limite e pennellata di Fornito che manda alto di niente, col portiere che, dunque, non paga per la leggerezza.

Poi dritti alla ripresa, ancora coi campani avanti: De Sena per Infantino, sul tiro Berto fa muro e la punta chiede, invano un tocco di braccio che valga il rigore. Sul prosieguo però è punizione indiretta, Cargnelutti tocca per De Sena che va rasoterra e sfiora la buca d'angolo. Incipit di una ripresa più frizzante e con anche un po' di Messina col cross sbagliato di Berto che quasi inganna D'Agostino, salvato dalla traversa.

Il meglio però arriva sempre dal fronte Gelbison: traversone di Cargnelutti che attraversa tutto lo specchio e trova sul secondo palo Kyeremateng, il cui tocco da un centimetro va incredibilmente sul fondo. L'italo-ghanese prova a rifarsi innescando Infantino, che in area si sbraccia con Tasciani, va a terra ma, di nuovo, deve disperarsi per il mancato penalty.

Sembra fatta per una X favorevole al Messina, finché, al 3° di recupero, Uliano riceve il lancio di Gilli e allunga di prima per l'inserimento di Tumminello, che non perdona e sigla un gol pesantissimo. Eppure non è finita, perché al 97°, sulla sventagliata di Fofana, Ragusa e Berto hanno l'occasione per un pari che lascerebbe tutto com'è, invece non va e ora il Messina, per salvare la categoria, non può più permettersi calcoli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: