La Germania batte la Spagna, la Francia piega la Norvegia

Nel gruppo B scontro diretto tra le due favorite per il passaggio del turno Germania – Spagna, entrambe hanno vinto la gara d'esordio. Meglio la Spagna in apertura Garcia lanciata a rete, Schlt chiude bene lo specchio, Spagna vicina al vantaggio. Da un rinvio del portiere tedesco nasce il contropiede che porta Huth a concludere, Panos blocca. La Germania passa al 42esimo del primo tempo. Huth lavora benissimo a sinistra, pronto il cross, Popp di testa, respinge Panos, irrompe Dabritz più astuta rispetto all'avversaria e in scivolata mette in rete. E' il goal che decide la partita, Germania a punteggio pieno.

Nel gruppo A sfida Francia – Norvegia. Gauvin. Molto brava a sfruttare un servizio dalla sinistra di Majri e di giustezza batte il portiere Hjelmseth. Il pareggio norvegese arriva grazie ad un regalo della Renard che non riesce a pulire il traversone della Herlovsen e spedisce il pallone nella propria porta. La Francia ritrova il vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Le Sommer. Nel gruppo A la Francia sola in testa a punteggio pieno.

Domani l'Italia alle 18 contro la Giamaica.