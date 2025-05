La Giana sogna con Tirelli e va a Terni con la doppia chance

E' il solito Tirelli ad alimentare il sogno Giana, mentre la Ternana post Abate da sempre la solita idea del "vorrei, ma non posso". Stuckler col contagiri per il destro al volo di Tirelli. Bravo Vannucchi. Il primo tempo di poco o nulla si chiude con Stuckler che da centro area prova a girarsi senza sortire effetti. Ripresa e gol. Marotta lavora bene al limite dell'area e serve a Tirelli la palla da convertire in diagonale. Detto fatto. La partita si apre e diventa anche bella con meno tatticismi. Mangiapoco rischia, poi su Tito salva la difesa. Ancora Tito si stacca sul secondo palo, ma innescato da Casasola, si ferma esterno rete. Ma non è solo Ternana, anzi. La Giana fa più di un pensiero a raddoppiare: Tirelli aggiusta e calcia, Vannucchi in 2 tempi. E' il portiere lombardo però a prendersi gli applausi del Città del Gorgonzola quando in uscita ferma Ferrante. poi Tito viene murato. Mentre Montipò prova l'effetto sorpresa, senza sorpresa. Ci provano fino alla fine le squadre. Ferrante stacca e va vicinissimo al pari, e Pinto prova la Quagliarellata che se vieve, vin giù lo stadio. A Terni sarà la Giana ad avere il doppio risultato.