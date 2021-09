CHAMPIONS LEAGUE La Juve batte i campioni del Chelsea allo Stadium Vittoria anche per l'Atalanta

La Juve batte i campioni del Chelsea allo Stadium.

Due vittorie per le italiane in Champions League. La Juve si rilancia battendo in campioni d'Europa del Chelsea allo Stadium con un gol di Chiesa in avvio di ripresa. Prima vittoria per l'Atalanta che ha la meglio sugli svizzeri dello Young Boys, segna Pessina a metà del secondo tempo.



