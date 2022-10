SERIE A La Juve batte l'Empoli. Allegri 'Era importante vincere'

Nell'anticipo dell'11ma giornata della Serie A di calcio seconda vittoria di fila per la Juventus che batte 4-0 a Torino l'Empoli e risale in classifica. Oggi in campo Salernitana-Spezia alle 15, Milan-Monza alle 18 e Fiorentina-Inter alle 20:45.

Sentiamo il post partita del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: