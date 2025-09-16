CHAMPIONS LEAGUE La Juve battezza la nuova edizione: stasera ospita il Dortmund I bianconeri, in campo alle 21, sono la prima italiana a giocare nell'annata 2025-26. Domani Inter e Atalanta, giovedì tocca al Napoli

La Juve battezza la nuova edizione: stasera ospita il Dortmund.

Dopo l'en plein nelle prime tre giornate di Serie A, che l'ha portata al comando insieme al Napoli, per la Juventus riparte oggi il cammino europeo. Alle 21, i bianconeri ospiteranno il Borussia Dortmund nella prima delle otto giornate del girone unico di Champions League, che li vedrà poi opposti a Villarreal, Real Madrid, Sporting Lisbona, Bodo/Glimt, Pafos, Benfica e Monaco. Una sfida a cui la Juventus arriva carica non soltanto per aver registrato solo vittorie, fin qui, ma anche e soprattutto per il successo in rimonta contro l'Inter di sabato scorso, a cui Jgor Tudor attribuisce particolare importanza per due motivi: "Abbiamo giocato con la squadra in assoluto più forte della Serie A, si guarda la rosa. Loro per me sono anche un po' davanti al Napoli ora. L'altra ragione è che noi l'abbiamo vinto non facendo il nostro massimo. Ci sono anche mancati due o tre giocatori importanti che alzano il livello, due o tre nuovi non sono a posto, e noi non eravamo al nostro massimo, ma abbiamo comunque vinto".

Tudor, che sarà al debutto in Champions come allenatore della Juventus, ha lasciato intendere di pensare a una formazione più d'attacco rispetto a quelle viste in campionato: ecco allora che davanti dovrebbe vedersi il turnover tra Vlahovic e David, con il canadese a partire da titolare. Dietro, con Conceicao probabilmente di nuovo assente e Zhegrova non ancora pronto, ad affiancare Yldiz potrebbe essere allora Openda. Una tattica offensivista che il croato motiva così in conferenza: "In Champions si gioca diversamente perché ci sono squadre che vengono da campionati diversi e il livello è più alto: qui giocano le migliori di altre competizioni, che, se si comparano con il campionato italiano, sono campionati meno difficili dal punto di vista tattico. Allora, dal punto di vista offensivo, qualcosa ti viene più facile.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: