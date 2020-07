La Juve domina il derby e va in fuga: le parole di Sarri e Longo

Tutto facile per la Juventus, che travolge 4-1 il Torino e si porta a +7 dalla Lazio. avanti con Dybala e Cuadrado, nel recupero del primo tempo i bianconeri incassano il rigore di Belotti e in avvio di ripresa rischiano di incassare il pari, salvo poi allungare con la punizione di Ronaldo - la prima segnata in maglia Juve - e l'autogol di Djidji. Il tecnico granata Moreno Longo è comunque soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi, mentre Maurizio Sarri è contento per la crescita sul piano del gioco, pur riconoscendo il momentaneo sbandamento dei suoi dopo l'accorcio del Torino.