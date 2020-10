COVID, JUVENTUS-NAPOLI La Juve non cambia programma, è in campo per la rifinitura

La Juve non cambia programma, è in campo per la rifinitura.

La Juventus non ha cambiato i propri programmi nonostante la mancata partenza del Napoli per Torino: i bianconeri sono regolarmente in campo per la rifinitura agli ordini di Andrea Pirlo e si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. Il programma del giorno gara, dunque, in casa Juventus non cambia.



I più letti della settimana: