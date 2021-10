Nei gironi di Champions League la Juventus vince 1-0 in casa dello Zenit San Pietroburgo e vede gli ottavi di finale, mentre l'Atalanta a Manchester si fa battere 3-2 di rimonta dallo United. Lazio e Napoli impegnati oggi in Europa League, rispettivamente contro Olympique Marsiglia e Legia Varsavia. Roma invece in campo alle 18:45 in Norvegia per la Conference.