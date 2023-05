Sentiamo Max Allegri

Turno infrasettimanale per la Serie A, col Napoli che, domani, potrebbe conquistare lo scudetto senza scendere in campo, nel caso in cui la Lazio non battesse il Sassuolo. Altrimenti, agli azzurri, per festeggiare il titolo, basterebbe comunque fare almeno un punto a Udine il giorno seguente. Sempre domani, la Juventus riceve il Lecce: sentiamo Allegri, che nel prepartita si sofferma molto sui singoli.