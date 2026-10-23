EUROPA E CONFERENCE LEAGUE La Juve si salva, Milan e Atalanta deragliano: altra nottataccia europea per l'Italia I bianconeri rimontano contro il Rennes e quasi vincono (il var annulla per fuorigioco). Rossoneri e nerazzurri inesistenti in trasferta

La Juve si salva, Milan e Atalanta deragliano: altra nottataccia europea per l'Italia.

La Champions League e il binomio Europa-Conference League si scambiano i ruoli per le squadre italiane. Dopo una settimana terribile al massimo livello, con quattro sconfitte su quattro per Inter, Roma, Napoli e Como, mentre Milan, Juventus e Atalanta avevano fatto tre su tre, stavolta i risultati sorridono ai club del Bel Paese impegnati nella competizione maggiore, mentre sono desolanti per le altre tre. Un en plein di successi in Champions non si vedeva dal 2018: il minimo comun denominatore è il terzetto Roma - Inter - Napoli, ma quella volta c'era anche la Juventus.

E se al tempo i bianconeri erano reduci dalla seconda finale persa nel giro di tre anni, mentre in quella stagione avrebbero sfiorato una rimonta clamorosa contro il Real Madrid, nei quarti, stavolta il terzo turno di Europa League regala loro un pareggio con il Rennes. Vero, la Juventus avrebbe anche ribaltato la gara con i francesi, prima che il Var decretasse il fuorigioco di Lucumí nel goal del 3-2, ma è tutto un altro livello, rispetto al 2018, e l'unica, vera, nota positiva della serata è il record di un Woltemade in crescendo: tre goal nelle prime tre partite europee a Torino (il secondo di fila su rigore), come Baggio e Kovacevic.

Peggio è andata a uno svogliatissimo Milan e a un'Atalanta sempre più appannata. Senza Ramos - sostituito da Cissé come falso 9 - e con Gila, Modric e Pulisic lasciati a riposo, i rossoneri neanche ci provano, a Bournemouth. Gli inglesi vanno in vantaggio già dopo sei minuti, su calcio di rigore, poi raddoppiano al 40', sempre dal dischetto, dopo che la smanacciata in faccia a un avversario era costata a Maignan l'espulsione e la massima punizione. Da lì in poi, non c'è gara e il Bournemouth segna anche il 3-0 nella ripresa. Battuta in trasferta anche l'Atalanta, che ad Amsterdam, contro un Ajax quinto in campionato, tira una sola volta in porta e subisce due reti nel finale, quando sembrava quantomeno averla scampata.

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