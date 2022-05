La Juve U23 vince, ma passa il Padova

La Juventus under 23 deve vincere con due reti di scarto, al Padova anche una sconfitta di misura può bastare. All'Euganeo la squadra di Lamberto Zauli la sblocca dopo 12 minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Soulé sfonda sulla sinistra e mette al centro per Barrenechea che di piatto sinistro porta avanti i bianconeri. Inizia nel migliore dei modi la partita della Juventus U23. La replica del Padova con Germano. Gran botta dalla distanza e palla contro la traversa. Bella la conclusione, come si apprezza anche da altro replay. Ancora il Padova con Terrani, che si accentra per poi provare a giro, la palla non si abbassa abbastanza. All'intervallo la Juventus under 23 è avanti 1-0. Nella ripresa prima occasione del Padova ancora con Terrani, il numero 17 ci prova come nel primo tempo, stesso esito. Proteste biancoscudate al 70' quando Terrani finisce a terra sul contatto con Iocolano, il direttore di gara lascia proseguire. Ancora il Padova dalla destra, cross di Germano che deviato, tocca la traversa prima di finire sul fondo. Sul cambio fronte che occasione per Juve. Il contropiede bianconero si potrebbe concretizzare con Da Graca, che perde l'attimo per la conclusione, finisce a terra sull'intervento provvidenziale di Germano. Proteste della panchina ospite che chiedeva l'intervento dell'arbitro. Sull'altra sponda esplode il pubblico di casa quando Chiricò e De Winter vengono a contatto e il direttore di gara lascia proseguire. Il Padova gestisce la palla nel finale, la Juventus under 23 non ne ha più, vincono i bianconeri, ma non basta, Oddo va in semifinale contro il Catanzaro.