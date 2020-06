SERIE A La Juventus batte il Lecce e aumenta il distacco, in campo gli altri anticipi

Juventus momentaneamente a più 7 sulla Lazio: è questo il verdetto che arriva dallo Stadium, dove i bianconeri strapazzano per 4-0 il Lecce grazie ai gol di Dybala, Ronaldo (rigore), Higuain e De Ligt. Oggi in campo gli altri anticipi della Serie A: si apre con Lazio-Fiorentina, poi Brescia-Genoa e in serata Cagliari-Torino.

Sentiamo gli allenatori Maurizio Sarri (Juve) e Fabio Liverani (Lecce)

