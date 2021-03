La Juventus batte lo Spezia, Ronaldo agguanta Pelé

La Juventus prova a rimettersi in corsa per lo scudetto battendo 3-0 lo Spezia, ma è soprattutto la notte di Ronaldo: il portoghese ha raggiunto Pelé a quota 767 gol in gare ufficiali. La firma di CR7 è arrivata nel finale, dopo che Morata e Chiesa avevano spianato la strada verso il ritorno alla vittoria. Oggi in campo la Serie A, con il Milan che ospita l'Udinese e tenta l'avvicinamento all'Inter, impegnata domani a Parma. Napoli impegnato a Sassuolo, nuovo 'esame' per Gattuso.

