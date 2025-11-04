TV LIVE ·
La Juventus cerca la prima vittoria, con lo Sporting

I bianconeri ospitano i portoghesi nella 4^ giornata. Spalletti ritrova Yildiz ma perde Thuram

4 nov 2025

Incamerato il primo successo al primo tentativo in campionato, per il subentrato Luciano Spalletti è l'ora del debutto in Champions League come allenatore della Juventus e anche qui urge un acuto. Dopo tre turni, i bianconeri hanno accumulato solo due punti e cercano ancora la prima vittoria. Il quarto tentativo non sarà semplice perché allo Stadium arriva lo Sporting Lisbona.

Finora i portoghesi hanno fatto due su tre. Larga vittoria all'esordio con il Kairat Almati, battuto anche il Marsiglia e sconfitta solo di misura a Napoli. Per la sfida Spalletti recupera YIldiz ma deve rinunciare, almeno tra i titolari, a Thuram per un problema al polpaccio. Questo non fa che aumentare i dubbi attorno al ruolo che ricoprirà Koopmeiners: sarà confermato in difesa o riportato in mediana? e davanti ci saranno sia Yildiz, sia Conceicao, o si rivedrà il centrocampo a cinque? Dubbi che solo con la consegna delle distinte di gara saranno sciolti.

Intanto Spalletti non vuol sentire parlare di alibi per il calendario fitto e invece sottolinea la necessità di prendere decisioni chiare in merito all'identità della squadra: "Per giocare questa competizione dobbiamo avere un'idea di quello che sia essere squadra - ha detto in conferenza - . Dobbiamo avere un'idea di che cosa voglia dire essere squadra e la dobbiamo proteggere con una grandissima personalità. Non è un alibi giocare una volta ogni tre giorni. Il calcio è questo. Dobbiamo andare in partita, essere curiosi di quello che troviamo e poi, se scegliamo di fare delle cose, vedrete che sapremo dove portare il discorso".




