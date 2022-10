La Juventus fuori dalla Champions, il Milan spera

La Juventus è fuori dalla Champions. Battuti 4-3 a Lisbona dal Benfica, i bianconeri sono terzi nel girone con 3 punti in 5 partite, insieme agli israeliani del Maccabi Haifa. Il 2 novembre affrontano in casa il Psg per evitare il quarto posto e l'eliminazione da tutte le coppe.

Stravince e spera, invece, il Milan. Battuta 4-0 la Dinamo a Zagabria (gol di Gabbia, Leao, rigore di Giroud, autogol di Lubicic), i rossoneri possono contare su due risultati su tre la prossima settimana a San Siro nell'ultima del girone contro il Salisburgo, battuto 2-1 in casa dal Chelsea.