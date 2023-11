COPPA ITALIA SERIE C La Juventus Next Gen elimina la Torres 1-0 Il gol di Livano Comenencia arriva nel primo dei due tempi supplementari

La Torres non attraversa il suo momento migliore dopo il KO in campionato con la Virtus Entella arriva anche l'eliminazione nei sedicesimi di Coppa Italia. Succede davvero poco per tutti i novanta minuti regolamentari, eccezion fatta per dei tentativi velleitari sia da una parte che dall'altra, ma i due portieri restano inoperosi. Lo 0-0 resiste fino al 93°, sono i supplementari a decidere il passaggio del turno. E il gol che sblocca l'incontro arriva ad inizio primo tempo supplementare con la stoccata dal limite dell'area del centrocampista bianconero Livano Comenencia classe 2004. Juventus Next Gen batte Torres 1-0. Agli ottavi di finale la seconda squadra della 'Vecchia Signora' affronterà la vincente di Spal - Lucchese.

