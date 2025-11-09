SERIE C La Juventus Next Gen ferma il Forlì (1-0)

Si ferma a cinque la serie di risultati consecutivi del Forlì che cade ad Alessandria con la Next Gen della Juve che torna invece a fare punti dopo 3 ko di fila. Avvio equilibrato del match, un colpo e un colpo. Prima la Juve, poi il Forlì con Petrelli che prova addirittura col tacco. Le squadre si affrontano, la giocano, ma creano in giusto. La Juve sempre per via centrali e prima dell'intervallo ancora il Forlì con Cavallini che assiste Petrelli: il tiro gira bene, ma appena troppo. Ripresa, prova la Juve a prendere il ritmo, la prima cosa è di Anghelé che sfiora l'incrocio dei pali.

Fa più fatica del solito la squadra di Miramari ad imporre il suo fraseggio, la Juve controlla bene essenzialmente c'è un'occasione col tiro di Menarini disinnescato in bello stile da Mangiapoco. E' il momento in cui si decide la partita, la Next Gen cerca la porta con la ripartenza di Amaradio, Menarini chiude alla grandissima dopo la prima finta. Ma il gol partita arriva a stretto giro con la conclusione di Faticanti che, smorzata, viene arpionata da Pedro Felipe che se la aggiusta e spacca la porta. Il tempo che resta è poco, il Forlì non riesce a riorganizzarsi e finisce anche in 10 con Manetti che si prende il secondo giallo.



