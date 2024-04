SERIE C La Juventus Next Gen inciampa sul Cesena dei record (1-2)

Una settimana di festeggiamenti porta il Cesena a quella che di fatto è la prima amichevole: niente da fare, nemmeno contro i talenti juventini in erba la squadra di Toscano molla la presa. Il tecnico fa ampio turnover per dare spazio a tutti i protagonisti di questa cavalcata da record. Sekulov e Salifou dialogano e vanno sull'esterno rete oggi di Siano. Il Cesena si vede con Chiarello che aggira il marcatore e viene stoppato da Daffara.

Prima occasione vera della capolista è con Pierozzi: serpentina appena fuori dell'uomo che contro il Pescara ha fatto il gol della B. Ripresa ancora Pierozzi di testa, lo stacco c'è la precisione no. La giovane Juve con Turicchia che aggiusta il piede, appena fuori. Partita tranquilla e anche divertente, Berti chiude il sinistro su Daffara tranquillo in presa. Nel finale si accende il match, Turicchia con il sinistro buca Siano alla sua prima da titolare.

Magari non conta, ma quelli di Toscano non sono abituati a perdere e la tirano su in 10 minuti. Dall'angolo, la difesa non pulisce, Silvestri la converte giocabile e Ciofi la gira dentro. L'1-1 potrebbe essere anche il risultato più giusto, ma non basta. Minuto 93, Berti accende il contropiede, taglio di Simone Corazza e partita ribaltata. Sono altri 3 punti che in tutto fanno 89.

