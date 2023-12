SERIE C La Juventus Next Gen sbanca Chiavari: 1-0 all'Entella La punizione di Hasa decide il recupero della 14^ giornata in Serie C: la Next Gen sale a 18 punti - gli stessi della Vis Pesaro - mentre l'Entella resta a 21.

L'Entella continua a balbettare, la Juventus Next Gen ne approfitta e trova 3 punti d'oro nella corsa per la salvezza. Il gol-partita arriva subito: Luis Hasa la fa girare sopra la barriera e De Lucia non può nulla. Dopo appena 8 minuti gli ospiti sono in vantaggio con il primo centro in campionato del trequartista già Campione d'Europa con l'Italia Under 19. L'Entella cerca l'immediata reazione: Daffara e Damiani regalano la sfera a Petermann che però non ne approfitta e calcia centrale. Dall'altra parte si fa vedere Anghelè: destro a incrociare, di poco a lato. Da qui in poi sarà solo Chiavari, a caccia del pari: Faggioli la porta via a Stramaccioni e mette dentro, Daffara smanaccia sui piedi di Santini che calcia a botta sicura. Il portiere si rialza immediatamente e respinge, poi la difesa juventina fa muro e si va al riposo sullo 0-1.

Ripresa. Tomaselli si accentra e passa a centimetri dall'incrocio con un gran destro. Poi sale nuovamente in cattedra Daffara: il 30 vola sulla botta da fuori di Lipani, in uscita sul calcio d'angolo. Ancora corner e Bonini farebbe 1-1 di testa, ma sulla linea c'è Rouhi che mette fuori. Sullo sviluppo dell'azione Tomaselli viene atterrato al limite dell'area. Punizione, ed è un missile quello di Zamparo che però si infrange sulla traversa. Con un pizzico di fortuna la Next Gen resta avanti e in contropiede sfiora il raddoppio con il diagonale di Savona fuori non di molto. L'ultimissima chance Entella capita sui piedi di Faggioli, servito involontariamente da Huijsen: il 21 non trova lo specchio e la Juventus festeggia.

