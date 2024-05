SERIE C PLAY OFF La Juventus NG vince sul campo della Casertana e passa il turno I bianconeri ribaltano il risultato dell'andata e superano i rossoblu 3-1.

Allo Stadio Alberto Pinto si riparte dall'1-0 in favore della Casertana con la Juventus NG chiamata a ribaltare il punteggio con almeno due reti di scarto. Avvio di marca bianconera con Sekulov che si presenta davanti a Venturi, il numero 44 trova la respinta in angolo del portiere di casa. La Juve è molto presente in questa prima parte della partita e e va vicina alla rete in un paio di occasioni, all'10' la conclusione di Cerri da ottima posizione finisce alta. La partita si sblocca all'18' con Sekulov. Il giocatore della Juventus deve solo appoggiare in rete il pallone rimasto in area, dopo il tentativo di Mbangula. Dopo un controllo del Var per il tocco di mano di Anastasio, viene confermata la rete. Venturi ancora protagonista a metà tempo quando salva la sua porta su Guerra con il piede. Poco dopo ancora Guerra da dentro l'area di rigore manda sul fondo da posizione invitante. Nella ripresa subito uno squillo della Casertana. Montalto controlla e spara in porta, grande parata di Daffara. Sul cambio fronte arriva il raddoppio bianconero con Cerri. Il numero 9 viene ben servito in area di rigore e supera Venturi sul primo palo. La risposta della Casertana su calcio d'angolo con il colpo di testa di Celiento che Daffara respinge in modo prodigioso. Il portiere bianconero diventa protagonista quando salva ancora una volta su Montalto, ma la posizione del giocatore rossoblu era irregolare. Al 68' la Juventus trova il tris con Guerra, liberato dal tocco di Cerri dopo una grande azione in partenza di Mbangula. I bianconeri mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno. Ora sono i padroni di casa chiamati a segnare due reti. Non proprio perfetto Venturi in questa azione, il portiere della Casertana rimedia al 74' quando salva in angolo sulla girata di Sekulov. Di là voto alto anche per Daffara che salva su Rovaglia con un bel colpo di reni. La Casertana spinge fino alla fine e nel recupero trova una rete che accende il finale con Paglino con un gran diagonale. La Juventus NG vince 3-1 sul campo della Casertana e passa il turno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: