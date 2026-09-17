La Juventus ospita il Nec all'esordio in Europa League

Era da 16 anni che la Juventus non cominciava la stagione in Europa League. I bianconeri, semifinalisti della competizione nel 2023 dopo essere stati eliminati dalla Champions, partono come una delle principali favorite per vincere il trofeo.

Corsa al titolo che inizierà ospitando allo Juventus Stadium ìl Nec, match nel quale i bianconeri partono chiaramente favoriti. Gli olandesi, dopo il terzo posto della scorsa stagione in Eredivisie, sono stati eliminati agli spareggi di Champions subendo sei reti in due partite dal Bodø Glimt. Gli uomini di Spalletti dovranno però far attenzione alla fase difensiva, sotto processo dopo i tre gol subiti nella sconfitta contro il Sassuolo. Il Nec in questo primo scorcio di stagione ha messo a segno ben 11 reti in 6 partite nel campionato olandese.

Per la Juventus in ogni caso questa è una partita da vincere a tutti i costi, nonostante i tanti infortuni che hanno complicato questo avvio di stagione. Anche il Nec, infatti, non viene da un momento facile, con la sconfitta per 3-0 subita dai fanalini di coda del Cambuur nell'ultima giornata di campionato e un solo punto raccolto nelle ultime tre partite.







