La Juventus parte bene, Roma bocciata dal Real Madrid

La Juventus vince in rimonta contro il Benfica (2-1) la partita d'esordio nella competizione. Lucia Alves dopo solo 6 minuti aveva portato le portoghesi avanti. Ma al 22' la Juve l'ha già ripresa col cross di Barbara Bonansea spinto dentro dal colpo di testa di Cecilia Salvai. Le torinesi continuano a dominare il match, colpiscono anche un palo e quando sembra una serata stregata arriva il tiro al volo di Salvai per la doppietta personale e il 2-1 della Juvenuts sul Benfica.

Trasferta complicata invece per la Roma, bastonata a Madrid. Il Real si impone per 6-2 con una devastante prova di forza. Senza Babajade, fermata da un problema muscolare e costretta in tribuna, le giallorosse crollano travolte dal maggior tasso tecnico e dalla maggiore esperienza delle spagnole. Per le giallorosse Viens e Haavi salvano la bandiera, la squadra di Luca Rossettini incassa la prima sconfitta stagionale, mercoledì prossimo al Tre Fontane la prossima avversaria sarà un'altra nobile spagnola, il Barcellona.

Anche l’altra squadra della capitale spagnola segna a ruota libera infilando in trasferta per 6 volte la porta del St. Polten. Da segnalare la tripletta di Fiamma, a segno in apertura, poi su rigore e poi anche di testa nel recupero. 1-1 tra Twente e Chelsea. Olandesi avanti col tiro a giro di Danique. Il Chelsea pareggia con un rigore di Sandy Baltimore. Poker Wolfsburg al PSG. Dopo l'autorete di Groenen, le tedesche vanno dentro con Peddemors e nel finale con un colpo di testa di Popp e un rigore di Janine Minge. Maya Le Tisser dal dischetto fa esultare il Manchester United contro il Valerenga.









