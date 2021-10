La Juventus Women fa 30 in campionato Le bianconere stabiliscono il nuovo record di vittorie consecutive in serie A. Battuto il Brescia 2013/2014.

Grazie alla vittoria per 2-0 contro il Napoli la Juventus Women raggiunge quota 30 vittorie consecutive stabilendo il nuovo record in serie A femminile. Grazie a questo successo le bianconere, in panchina anche la sammarinese Chiara Beccari, staccano il Brescia a quota 29 grazie ai successi centrati tra il 2013 e il 2014. (27 nella stagione 2013/14 + 2 in quella 2014/15)





