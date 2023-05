SERIE A La Lazio vince, il Napoli a 1 punto dallo scudetto

Missione compiuta per la Lazio che batte 2-0 il Sassuolo nella 33esima giornata di Serie A e rimanda la festa scudetto per il Napoli. Biancocelesti che passano in vantaggio con Felipe Anderson (15') su giocata prelibata di Marcos Antonio e poi nel recupero (92') trovano il raddoppio con Basic per regalare a Sarri il successo numero 150 in Serie A in carriera. Neroverdi che provano più volte a cercare il pari, ma che si arrendono alla sfortuna e alla traversa colpita da Frattesi. La palla passa ora al Napoli che in caso di pareggio a Udine si laureerà campione d'Italia per la terza volta.

La Lazio con la vittoria conserva il secondo posto e risponde alle insidie Juve, che ritrova Vlahovic e battendo 2-1 il Lecce resta un punto sotto Sarri. La giornata in chiave Champions sorride soprattutto all'Inter, che vince 6-0 a Verona e scavalca Milan e Roma. Frena a San Siro la squadra di Pioli che rischia di perdere con la Cremonese e pareggia all'ultimo. La Roma pareggia a Monza.



