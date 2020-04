La Lega Pro discute il suo futuro

E' in corso in videoconferenza l'Assemblea della Lega Pro convocata per fare il punto sulle sorti del campionato e le ripercussioni economiche dovute al blocco. Il Presidente Francesco Ghirelli ha parlato di "situazione complicata". Il campionato è fermo, con i giocatori nelle loro case che proseguono la preparazione in autonomia, visto che formalmente la stagione non è terminata. Molto probabilmente, nel caso di un ritorno in campo, si procederà con una variazione del regolamento in corso d’opera per accorciare la post season e ridurre sensibilmente il numero delle partite di play off. Allo studio anche una riforma del campionato: non è escluso un ritorno al passato con squadre divise in C1 e C2.