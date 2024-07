SERIE C La Lega Pro ha reso noto il calendario di Serie C 2024 - 2025 Prima giornata 25 agosto 2024

La Lega Pro ha reso noto il calendario di Serie C 2024 - 2025.

Si gioca il 25 agosto, con la prima di campionato: Rimini in casa del Carpi e Vis Pesaro in casa della Torres.

Le partite in programma:









I più letti della settimana: