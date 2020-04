SERIE C La Lega Pro sospende il campionato Berretti

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha parlato della situazione del calcio italiano: “ La serie C si è fermata per prima il 21 febbraio ed oggi la situazione è peggiore di allora, quindi è impensabile poter ripartire adesso, se invece si parla di settembre il discorso è diverso. Noi ci adegueremo alle indicazioni che arriveranno dalla Federazione che è quella di finire i campionati in ogni caso. E questo - ha concluso Ghirelli - presuppone che ci saranno promozioni e retrocessioni". Nel frattempo la Lega Pro ha deciso di sospendere definitivamente lo svolgimento del "Campionato Berretti” per la stagione sportiva 2019-2020



