La Lega Pro verso l'elezione del Presidente

È iniziato il conto alla rovescia. Il 9 febbraio al Salone d'Onore del Coni si vota per eleggere il nuovo presidente della Lega Pro dopo le dimissioni a dicembre di Francesco Ghirelli. Alle urne andranno 59 club su 60 (la Juventus Next Gen non può votare), il quorum è trenta voti. Marcel Vulpis, presidente facente funzioni in questo periodo, è stato il primo a candidarsi con lui il manager Francesco Zicchieri e al fiscalista Alberto De Nigro. Vulpis è un giornalista esperto in economia e marketing, in questi anni vicario di Ghirelli. L'altro candidato è un altro giornalista: Matteo Marani, opinionista-editorialista di Sky Sport. Ha scelto come suo vice Gianfranco Zola, ex grande calciatore e allenatore. Ha presentato il suo programma elettorale chiamandolo “Facciamo Rete”.

Nel video le loro dichiarazioni