PREMIO LA CLESSIDRA La lezione di Sebastiano Nela: "Vengo dal basso, il calcio mi ha dato la voglia di lottare. Anche contro la malattia" Nel libro "Il vento il faccia" ha raccontanto gli anni belli, la malattia, la rinascita

L'ex difensore della Roma, ora opinionista Rai, Sebastiano Nela, ha scritto "Il Vento in faccia".

E' un libro molto bello, molto dolce e in alcuni tratti anche molto duro, nel quale dai tre scarpate delle tue anche alla malattia con la quale hai combattuto. Allora ti volevo chiedere quanto ti ha aiutato in quei momenti, quanto ti hanno aiutato i ricordi di spogliatoio e poi ti volevo chiedere se ti metti la fascia da capitano e magari dici due cose a chi sta combattendo adesso:

"So cosa sono i sacrifici, ho visto mio padre e mia madre lavorare, io giocavo a calcio, mia madre non si comprava le calze lei per comprare le scarpette da calcio a me. So dare valore ai soldi, giocavo in Serie B e scaricavo i tira ai mercati generali per 5.000 lire. Insomma ho avuto un'infanzia formativa, il termine giusto è certamente questa, formativa e poi arriva un momento nella vita dopo qualche decennio che ti ritrovi a combattere o ti ritrovi in situazioni particolari e tutto quello che hai passato secondo me ti aiuta molto, ti aiuta molto. Mai perdere la speranza. Mai. Grande voglia di andare avanti, grande voglia di migliorare, perché no quando ci sono malattie molta voglia di guarire. Spesso e volentieri non decidiamo noi, ma c'è qualcun altro che decide per noi, ma possiamo migliorare la nostra condizione e anche la condizione di quelli che stanno vicino a noi. Questo fatto, questo mi è successo, come ho detto stasera io sono stato certamente più fortunato di altri, ci ho messo qualcosa di mio sì, è vero, l'ho raccontato, l'ho voluto raccontare, perché credo che a 60 anni uno si possa anche permettere di scrivere un libro. Non mi sono soffermato a quante donne ho avuto nella mia vita, non mi sono soffermato agli scherzi di spogliatoio, non mi sono soffermato a niente, volevo solo raccontare chi è stato Sebastiano, un ragazzo che ha giocato a calcio, semplicemente".

