La Lucchese batte per 1-0 la Viterbese, con lo stesso risultato la Vis Pesaro supera il Gubbio

La Lucchese è reduce dal pareggio ottenuto sul campo della Fermana, la Viterbese si presenta al Porta Elisa dopo la vittoria casalinga contro il Siena. Il tecnico Pagliuca ripropone Nicola Nanni dal primo minuto in coppia con Semprini, ospiti che si affidano a Volpicelli e Murilo. Al primo affondo la Lucchese trova il vantaggio. Sul traversone di Papini, splendida torsione di Eklu, il portiere Daga tocca ma non basta. Primo gol in campionato per il centrocampista rossonero. I padroni di casa potrebbero raddoppiare sul finire di tempo. Sponda di Bachini per il colpo di testa di Semprini che centra in pieno la traversa. Prima del riposo, Urso si fa tutto il campo palla al piede ma il suo sinistro trova la pronta risposta di Coletta. Nella ripresa, ospiti in 10 per il doppio giallo proprio a Urso ma al 91esimo, Viterbese ad un soffio dal pari. Cross di Errico e colpo di testa di Martinelli che però non trova la porta di Coletta. Finisce 1 a 0, Lucchese che sale a quota 11, Viterbese ultima con 6 punti.









La Vis Pesaro batte di misura il Gubbio e aggancia gli umbri in classifica. Primo tempo di chiara marca ospite. Minuto 22, gran destro al volo di Sainz Maza, il portiere Farroni è reattivo e si salva in angolo. Poco dopo il portiere della Vis si ripete su Signorini poi nel finale di frazione, Aurelio arriva con un attimo di ritardo e non inquadra la porta avversaria. Ad inizio ripresa, Vis Pesaro in vantaggio. Sulla punizione di Marcandella, il portiere Ghidotti non trattiene e Gucci da due passi ribadisce in rete. Padroni di casa avanti con il clamoroso errore dell'estremo difensore avversario. La palla del pareggio capita sulla testa di Spalluto che però non impensierisce Farroni e la giornata no del Gubbio si chiude con il doppio giallo a Signorini.