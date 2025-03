SERIE C La Lucchese con l'orgoglio spezza anche il Campobasso I rossoneri senza stipendi da mesi e conseguentemente penalizzati con il – 6, continuano a lottare per salvarsi

Lucchese penalizzata di 6 punti per non aver pagato gli stipendi e i vari contributi di novembre, dicembre e gennaio entro la scadenza fissata per il 17 febbraio. Se tutto ciò non bastasse è in atto una vera e propria raccolta fondi per aiutare la squadra ad andare in trasferta. Situazione drammatiche che in generale si vedono spesso nei campionati professionistici e la brutta figura non la fa solo la società in questione. La Lucchese al contrario lotta con grande vitalità per provare a salvarsi senza passare dai play out. Nei primi 45 è il Campobasso a sciupare almeno due clamorose palle gol. Nella ripresa esce la Lucchese che colpisce una clamorosa traversa con Fedato, il suo colpo di testa in tuffo, viene toccato da Neri che si salva con l'aiuto della traversa. Nel finale si sblocca la partita, lavora un gran pallone Gucher a sinistra, Remy lo affossa in area e per il direttore di gara non ci sono esitazioni. Selvini dagli undici metri non sbaglia. Il fantasista rossonero assesta un uno -due terrificante quando in velocità brucia ancora Remy, e si invola verso la porta, salta Neri, e deposita in rete mandando in visibilio lo stadio, doppietta per Selvini. Dopo quasi 8 minuti di recupero l'arbitro fischia. Al Porta Elisa di Lucca, Lucchese con grandissimo orgoglio, batte Campobasso 2-0

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: