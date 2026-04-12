ECCELLENZA
La Lucchese di Alessandro Tosi vola in serie D
La squadra toscana dove milita il difensore sammarinese ha vinto il campionato di Eccellenza
Grazie alla vittoria per 2-0 contro il Frates Perignano la Lucchese del difensore sammarinese Alessandro Tosi vince il campionato di eccellenza Toscana e sale in serie D.
I rossoneri s’impongono grazie al calcio di rigore trasformato da Fedato nel primo tempo ed alla rete di Del Rosso nella seconda frazione. All festa promozione partecipa anche il sammarinese Tosi entrato nella ripresa.
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