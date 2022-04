SERIE C La Lucchese di Nanni consolida la posizione play off. Grosseto in serie D

Torna alla vittoria la Lucchese. La squadra di Guido Pagliuca s'impone 2-0 sul campo del Grosseto consolida la posizione play off e condanna alla retrocessione in serie D i maremmani. Il sammarinese Nicola Nanni parte titolare. Il vantaggio ospite dopo cinque minuti. Punizione laterale di Belloni dal lato corto dell'area di rigore. Palla a giro direttamente sul secondo palo e pallone che sbatte contro il palo ed entra in rete. Al 16' calcio di rigore concesse alla Lucchese. Piccoli intercetta con la mano un cross di Bachini. Sul dischetto si presenta Minala che spiazza il portiere. Il Grosseto prova a reagire.

Sul cross da centro campo arriva la girata di prima intenzione di Nocciolini, Cucchietti si distende in angolo. Al 33' proteste in area Lucchese. Sul corner, la palla arriva sul secondo palo dove Nocciolini rimette al volo, arriva una deviazione di Minala con la mano, l'arbitro lascia proseguire. Prima della chiusura di tempo, ancora la Lucchese prova a legittimare il vantaggio, Barosi si fa trovare pronto sulla conclusione da fuori. Rossoneri che vanno al riposo sul 2-0. Nella ripresa sono sempre gli ospiti a dimostrarsi più attivi, con Semprini che prova da fuori. Al 55' il contropiede del Grosseto non produce nulla di pericoloso, il cross è bloccato da Cucchietti. Al 61' l'occasione migliore, sulla palla in verticale la deviazione di testa di Nocciolini chiama Cucchietti all'intervento in angolo. Il Grosseto andrebbe anche in rete con Nocciolini sugli sviluppi di un corner, il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nel finale doppio giallo a Tumbarello e Lucchese che finisce in dieci. Rossoneri che termina all'attacco, sfiorando anche il 3-0 con Collodel, respinge il portiere. Vince la Lucchese, saluta i professionisti il Grosseto.

