SERIE C La Lucchese di Nanni perde a Olbia 1-0 Sconfitta di misura per le Pantere che perdono dopo 8 risultati utili di fila.

La Lucchese perde a Olbia, toscani che interrompono la striscia di risultati consecutivi dopo 8 gare. I rossoneri non vincono in trasferta dal 17 ottobre a Pontedera. Parte titolare il sammarinese Nicola Nanni che aveva trovato il suo primo gol con la Lucchese proprio nella gara di andata. Sono gli ospiti a provarci per primi. Punizione di Corsinelli, il destro è di poco alto. Al 12' occasione per Nicola Nanni. L'attaccante sammarinese anticipa di testa il portiere in uscita, ma la sfera termina sul fondo. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa subito la Lucchese ma senza concretizzare l'azione. Dall'altra parte arriva il vantaggio sardo con una bellissima girata di Ragatzu. Una rete assolutamente da rivedere per l'ex giocatore del Cagliari che batte Coletta. Un minuto dopo il vantaggio ancora l'Olbia che prova a colpire in contropiede ma la squadra di Canzi non trova lo specchio di porta. Un'altra occasione per il raddoppio l'Olbia la costruisce al 59', cross dalla sinistra, Udoh prova l'anticipo di testa in tuffo, il pallone va alto. Al 67' la Lucchese ha la palla del pari. Gran cross dalla destra e girata di testa di Nannini, parata decisiva di Ciocci che devia sopra la traversa. All'81' l'Olbia potrebbe chiuderla con il mancino da dentro l'area di Chierico che centra l'incrocio. Un sinistro incredibile che meritava miglior sorte. La Lucchese tenta il forcing finale ma non trova il pari. Vince l'Olbia 1-0.

